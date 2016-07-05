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Жители затопленных во время ливня домов в Ростове требуют переселения

5 июля 2016, 07:02
Жители домов на переулке Братском, затопленных во время ливня 1 июля в Ростове, отказываются от ремонта и выплаты денежных компенсаций и требуют переселения в другие дома, передает корреспондент RostovGazeta.

Во время посещения главой администрации города Сергеем Горбанем наиболее пострадавших объектов жители потопленных домов в переулке Братском выразили свое недовольство предложением властей компенсировать ущерб денежными средствами или ремонтом.

"Мы хотим получить собственное жилье!", - обратились горожане к градоначальнику, добавив, что опасаются за собственные жизни в случае, если подобный катаклизм повторится.

Горбань сообщил, что примет всех на ближайшем приеме для обсуждения возможности переселения. 

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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