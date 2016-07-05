Жители затопленных во время ливня домов в Ростове требуют переселения

Во время посещения главой администрации города Сергеем Горбанем наиболее пострадавших объектов жители потопленных домов в переулке Братском выразили свое недовольство предложением властей компенсировать ущерб денежными средствами или ремонтом.



"Мы хотим получить собственное жилье!", - обратились горожане к градоначальнику, добавив, что опасаются за собственные жизни в случае, если подобный катаклизм повторится.



Горбань сообщил, что примет всех на ближайшем приеме для обсуждения возможности переселения.

