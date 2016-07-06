Труп мужчины нашли на улице в донской столице

Ранее местные СМИ писали, что было найдено тело бездомного мужчины, который жил в коллекторе. Уточняется, что появился неприятный запах, ситуация стала хуже после аномальных ливней в городе. СМИ сообщали, что тело вытащили на поверхность и оставили на улице.