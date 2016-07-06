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Труп мужчины нашли на улице в донской столице

6 июля 2016, 15:43
В Ростове-на-Дону на улице Еременко нашли тело неизвестного мужчины, сообщил RostovGazeta представитель областного управления МВД РФ.

"Признаков насильственной смерти у погибшего не обнаружили. Сейчас устанавливается его личность, так как документов при нем не нашли", - объяснили в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что в данный момент выясняются все детали случившегося.

Ранее местные СМИ писали, что было найдено тело бездомного мужчины, который жил в коллекторе. Уточняется, что появился неприятный запах, ситуация стала хуже после аномальных ливней в городе. СМИ сообщали, что тело вытащили на поверхность и оставили на улице.

Аналогичный случай произошел в Новочеркасске 3 июня. В заброшенном помещении обнаружили разложившееся тело женщины. Также в Ростове на улице Пушкинской местные жители нашли тело мужчины, документов при нем не было.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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