Труп мужчины нашли на улице в донской столице

"Признаков насильственной смерти у погибшего не обнаружили. Сейчас устанавливается его личность, так как документов при нем не нашли", - объяснили в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что в данный момент выясняются все детали случившегося.
Ранее местные СМИ писали, что было найдено тело бездомного мужчины, который жил в коллекторе. Уточняется, что появился неприятный запах, ситуация стала хуже после аномальных ливней в городе. СМИ сообщали, что тело вытащили на поверхность и оставили на улице.
Аналогичный случай произошел в Новочеркасске 3 июня. В заброшенном помещении обнаружили разложившееся тело женщины. Также в Ростове на улице Пушкинской местные жители нашли тело мужчины, документов при нем не было.