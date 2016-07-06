Замглавы администрации Новочеркасска отверг подозрения в махинациях

"Убрать трубу горадминистрацию обязала прокуратура. Были выделены деньги и проведен конкурс, победителем которого стала организация "Скат". Нарушения, с которыми она работала, зафиксированы не были. Дело завели против неустановленных лиц. Из-за того, что я веду вопросы ГО и ЧС, у меня в кабинете провели обыск, но бумаги никакие не забирали и обвинения мне не предъявляли", - приведены слова первого заммэра в сообщении.