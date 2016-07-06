Замглавы администрации Новочеркасска отверг подозрения в махинациях

Ранее депутат гордумы сообщил в СМИ, что правоохранителии завели дело против чиновников муниципалитета, которых подозревают в махинациях при сносе старой трубы. По его данным, проводились обыски в кабинете первого заммэра города. С его слов, сотрудники силовых ведомств изъяли документы.
"Убрать трубу горадминистрацию обязала прокуратура. Были выделены деньги и проведен конкурс, победителем которого стала организация "Скат". Нарушения, с которыми она работала, зафиксированы не были. Дело завели против неустановленных лиц. Из-за того, что я веду вопросы ГО и ЧС, у меня в кабинете провели обыск, но бумаги никакие не забирали и обвинения мне не предъявляли", - приведены слова первого заммэра в сообщении.
Также чиновник уточнил, что в СМИ вбрасывается "много фальшивой информации перед выборами". "Началась предвыборная кампания. Есть люди, которые используют "грязные" технологии и скидывают в СМИ множество лживых данных. При этом никто из работников администрации на выборы в Госдуму не пойдет, но весь негатив выливается на мэрию", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, Сляднев рассказал об имуществе, которое у него есть. "Когда я отслужил в армии, мне государство дало квартиру. Также шесть лет строю дом площадью 150 квадратных метров. Для этого взял кредиты и выставил квартиру на продажу", - добавил чиновник.