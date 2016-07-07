Аэропорт Ростова обвинил перевозчика в задержке рейса на 11 часов

Напомним, самолет должен был вылететь из донской столицы в среду в 19.30 мск, однако взлет произошел в четверг в 06.10. Прибыл он в конечную точку в 07.46.
"У нас есть информация, что авиакомпания "Уральские авиалинии" указала причину задержки, как позднее прибытие рейса из Москвы", - добавил собеседник агентства.
Между тем, сотрудник авиаперевозчика не смог рассказать о причинах задержки рейса.
"К сожалению, такой информации у нас нет", - уточнил представитель авиакомпании.
Ранее в соцсетях появилась информация, что примерно 180 взрослых и около 20 грудных детей находились в самолете.