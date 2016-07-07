rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Горбань попросил ростовчан самостоятельно оповещать друг друга о ЧС

7 июля 2016, 14:16
Мэр Ростова-на-Дону Сергей Горбань попросил жителей города самостоятельно оповещать друг друга о надвигающемся шторме, такое обращение выложено на официальном сайте мэрии.

По его словам, погода в Ростове испортится уже сегодня: на город снова надвигается ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

"Обращаюсь ко всем жителям города с просьбой оповестить своих друзей, близких, знакомых и читателей собственных блогов, сообществ и групп об объявленной МЧС возможной опасности от стихии", - написал он.

Мэр также попросил население выполнять распоряжения экстренных служб и оказывать им содействие в работе.

Ранее глава регионального МЧС пожаловался, что большинство жителей Дона игнорируют штормовые предупреждения, рассылаемые службой спасения абонентам сотовых операторов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00