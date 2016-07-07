Горбань попросил ростовчан самостоятельно оповещать друг друга о ЧС

По его словам, погода в Ростове испортится уже сегодня: на город снова надвигается ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
"Обращаюсь ко всем жителям города с просьбой оповестить своих друзей, близких, знакомых и читателей собственных блогов, сообществ и групп об объявленной МЧС возможной опасности от стихии", - написал он.
Мэр также попросил население выполнять распоряжения экстренных служб и оказывать им содействие в работе.
Ранее глава регионального МЧС пожаловался, что большинство жителей Дона игнорируют штормовые предупреждения, рассылаемые службой спасения абонентам сотовых операторов.