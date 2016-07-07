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Ростовские власти больше не могут сажать деревья в центре города

7 июля 2016, 11:21
Власти Ростова-на-Дону признали, что не могут сажать деревья в центре города из-за большого количества подземных коммуникаций и градостроительных норм, говорится в материалах на сайте мэрии.

В этом году удалось высадить 60 кленов на улице Большой Садовой, но массового озеленения центральных мест плотной застройки ждать не стоит.

Частично решить проблему планируется за счет вертикального озеленения с применением кадок, вазонов и кашпо.

Общественный совет по вопросам ЖКХ представил схему градо-экологического каркаса — специальную геосистему, включающую в себя информацию о городских лесах и искусственных насаждениях. Планируется, что в городе будет создана ГИС-технология, позволяющая анализировать и прогнозировать экологическую ситуацию в городе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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