Ростовские власти больше не могут сажать деревья в центре города

В этом году удалось высадить 60 кленов на улице Большой Садовой, но массового озеленения центральных мест плотной застройки ждать не стоит.
Частично решить проблему планируется за счет вертикального озеленения с применением кадок, вазонов и кашпо.
Общественный совет по вопросам ЖКХ представил схему градо-экологического каркаса — специальную геосистему, включающую в себя информацию о городских лесах и искусственных насаждениях. Планируется, что в городе будет создана ГИС-технология, позволяющая анализировать и прогнозировать экологическую ситуацию в городе.