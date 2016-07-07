Ростовские власти больше не могут сажать деревья в центре города

Общественный совет по вопросам ЖКХ представил схему градо-экологического каркаса — специальную геосистему, включающую в себя информацию о городских лесах и искусственных насаждениях. Планируется, что в городе будет создана ГИС-технология, позволяющая анализировать и прогнозировать экологическую ситуацию в городе.