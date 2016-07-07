Спасатели вызволили 11 человек из лифта в донском санатории

Среди застрявших в лифте людей оказался маленький ребенок. Ситуация осложнялась тем, что в замкнутом пространстве было очень душно. Сотрудники санатория 40 минут пытались вызволить застрявших людей, но из этого ничего не вышло, тогда им пришлось обратиться за подмогой к спасателям.