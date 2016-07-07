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"Уральские авиалинии" опровергли плохое обращение с клиентами в Ростове

7 июля 2016, 12:29
Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла распространенную в СМИ информацию о плохом обращении с пассажирами в Ростове-на-Дону во время задержки рейса в Москву почти на 11 часов, заявил RostovGazeta представитель перевозчика.

Ранее пользователь соцсети "ВКонтакте" распространил информацию о том, что пассажирам не предоставили положенные по закону напитки, еду и гостиницу на время ожидания. Также он рассказал, что представитель авиакомпании не вышел к пассажирам.

Между тем, представитель авиаперевозчика сообщил обратную информацию. "Всем предложили гостиницу. Большая часть пассажиров предпочла отказаться от этого и уехать из аэропорта. Часть людей разместили в гостиницах. Утром был организован трансфер, и они были доставлены в аэропорт", - объяснил собеседник агентства.

Также от авиакомпании пришла официальная причина задержки рейса. "Рейс Ростов - Москва был задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна", - сказано в сообщении.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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