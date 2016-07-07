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В Ростове реконструируют площадь Советов, Соборную и сквер Ломоносова

7 июля 2016, 11:16
В Ростове-на-Дону пройдет реконструкция площадей и скверов в центре города, говорится в материалах на сайте мэрии.

На площади Советов в этом году построенные подпорные стенки будут облицованы в гранит. Кроме того, там заменят тротуарную плитку и появится новый фонтан. На площади Советов также реконструируют фонтан "Львы".

Также пройдет благоустройство улиц, прилегающих к Соборной площади. Переулок Семашко продлят до улицы Московской с переходом на Соборную площадь. Кроме того, на западной стороне будет установлена скульптура "Не вернувшимся казакам".

Сквер Ломоносова станет продолжением сквера у памятника Платову и приобретет новый облик.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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