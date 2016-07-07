В Ростове реконструируют площадь Советов, Соборную и сквер Ломоносова

На площади Советов в этом году построенные подпорные стенки будут облицованы в гранит. Кроме того, там заменят тротуарную плитку и появится новый фонтан. На площади Советов также реконструируют фонтан "Львы".
Также пройдет благоустройство улиц, прилегающих к Соборной площади. Переулок Семашко продлят до улицы Московской с переходом на Соборную площадь. Кроме того, на западной стороне будет установлена скульптура "Не вернувшимся казакам".
Сквер Ломоносова станет продолжением сквера у памятника Платову и приобретет новый облик.