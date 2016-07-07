Владимир Путин подписал "антитеррористический" пакет законов

Кроме того, президент утвердил документ, предписывающий российскому правительству контролировать реализацию этих законодательных актов, чтобы по возможности свести к минимуму риски, связанные с расходами, применением российского оборудования для хранения информации.
"Во время обсуждения положений "антитеррористического" пакета законов возникло множество споров и разногласий среди парламентариев и в российском обществе. Некоторые из предложенных замечаний законотворцы учли в окончательной редакции", - сообщает "Российская газета".