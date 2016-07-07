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Владимир Путин подписал "антитеррористический" пакет законов

7 июля 2016, 12:05
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал ряд законодательных актов антитеррористической направленности, положения которых были предложены депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, текст документов размещен на сайте Кремля.

Кроме того, президент утвердил документ, предписывающий российскому правительству контролировать реализацию этих законодательных актов, чтобы по возможности свести к минимуму риски, связанные с расходами, применением российского оборудования для хранения информации.

"Во время обсуждения положений "антитеррористического" пакета законов возникло множество споров и разногласий среди парламентариев и в российском обществе. Некоторые из предложенных замечаний законотворцы учли в окончательной редакции", - сообщает "Российская газета".

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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