Работники "Дон-Реко" провалились в колодец, один погиб, двое пострадали

В Новошахтинске Ростовской области три сотрудника компании "Дон-Реко" упали в канализационный колодец, один человек погиб, еще двое - получили травмы, сообщает в пятницу департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.