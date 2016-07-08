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Работники "Дон-Реко" провалились в колодец, один погиб, двое пострадали

8 июля 2016, 08:44
В Новошахтинске Ростовской области три сотрудника компании "Дон-Реко" упали в канализационный колодец, один человек погиб, еще двое - получили травмы, сообщает в пятницу департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"Инцидент случился в четверг на улице Радио. Один человек умер до приезда врачей, еще двое - находятся в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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