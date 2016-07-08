Ростовские ученые научились быстро выявлять педофилов

Собеседник агентства добавил, что у подозреваемого измеряют уровень адреналина в его суточной моче, после чего демонстрируют ему несколько картинок на тему педофилии и садизма. Далее берут еще один анализ и сравнивают результаты. Со слов Солдаткина, если этот уровень увеличился в три раза, у гражданина диагностируют расстройство сексуальных предпочтений.