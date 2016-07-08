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Ростовские ученые научились быстро выявлять педофилов

8 июля 2016, 11:10
Психиатры в Ростове-на-Дону разработали метод, который заметно улучшает диагностику педофилии и позволяет разобраться в том, когда опасное деяние обусловлено болезнью, а когда - неболезненными механизмами, сообщил RostovGazeta заведующий кафедрой психиатрии и наркологии РГМУ Виктор Солдаткин.

"Этот метод имеет значение для профилактики повторения тяжких действий в отношении несовершеннолетних", - прозвучало в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что у подозреваемого измеряют уровень адреналина в его суточной моче, после чего демонстрируют ему несколько картинок на тему педофилии и садизма. Далее берут еще один анализ и сравнивают результаты. Со слов Солдаткина, если этот уровень увеличился в три раза, у гражданина диагностируют расстройство сексуальных предпочтений.

Ранее местные СМИ писали, что ростовские ученые теперь могут определять педофилов по анализам мочи. "Фраза "выявление педофилов по моче" является чушью", - ответил на это собеседник агентства.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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