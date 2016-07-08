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В Нижнем Новгороде выделили 5 главных вопросов, беспокоящих горожан

8 июля 2016, 23:11
На главные позиции топа попали вопросы о росте цен и снижении уровня жизни.

По информации с сайта Newsnn.ru, на пятом месте оказался вопрос с транспортом. У населения нет полного доверия к власти. Хотя все и понимают, что нужна починка моста, но проблемы с пробками беспокоят и раздражают горожан.

Социолог А. Прудник заявляет, что у властей нет хорошего взаимодействия с жителями, а все из-за маленькой активности. Администрации стоит чаще информировать нижегородцев о решении проблем, в частности.

касающиеся необходимости в проведении ремонтаМолитовского моста. Его закрыли на ремонт в мае-месяце. Как сообщается, 28 октября его планируется открыть для проезда. Общественный транспорт сможет передвигаться по мосту уже в сентябре 2016 года.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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