В Нижнем Новгороде выделили 5 главных вопросов, беспокоящих горожан

По информации с сайта Newsnn.ru, на пятом месте оказался вопрос с транспортом. У населения нет полного доверия к власти. Хотя все и понимают, что нужна починка моста, но проблемы с пробками беспокоят и раздражают горожан.
Социолог А. Прудник заявляет, что у властей нет хорошего взаимодействия с жителями, а все из-за маленькой активности. Администрации стоит чаще информировать нижегородцев о решении проблем, в частности.
касающиеся необходимости в проведении ремонтаМолитовского моста. Его закрыли на ремонт в мае-месяце. Как сообщается, 28 октября его планируется открыть для проезда. Общественный транспорт сможет передвигаться по мосту уже в сентябре 2016 года.