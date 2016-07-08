Власти не могут решить задачу по снижению тарифов на Дону

Первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков сообщил, что региональные власти снизили тарифы, которые устанавливаются на местах: воду и теплоснабжение. При этом изменить тарифы на энергетику и газоснабжение ростовские чиновники не могут.