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Власти не могут решить задачу по снижению тарифов на Дону

8 июля 2016, 11:56
Ростовские власти не могут решить проблему высоких тарифов, говорится в материалах пресс-службы Заксобрания по итогам парламентских слушаний о мерах развития промышленного комплекса региона.

Предприниматели пожаловались, что развитию бизнеса мешают высокие цены на топливо, дорогие ресурсы, контролирующие органы и высокие налоги.

Первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков сообщил, что региональные власти снизили тарифы, которые устанавливаются на местах: воду и теплоснабжение. При этом изменить тарифы на энергетику и газоснабжение ростовские чиновники не могут.

"Мы уже выходили с предложениями пересмотреть глобально тарифы, хотя бы по округам — зонам действия МРСК. Вопрос пока не решен", - сказал Гребенщиков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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