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Взыскание $6 млн по делу Цапка затягивается из-за ростовского суда

8 июля 2016, 10:54
Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону приостановил производство о взыскании имущества в размере примерно $6 миллионов в пользу пострадавших от действий банды Цапка на Кубани, сообщил RostovGazeta глава организации "Центр правосудия", представляющей интересы потерпевших.

Собеседник агентства уточнил, что судебный пристав-исполнитель обратился с иском в Краснодарский краевой суд для того, чтобы обратить взыскание на имущество жены главаря банды Анжелы-Марии Цапок. "Ей принадлежат $6 миллионов, частное домовладение и машина Porsche. В этот момент она обратилась в ростовский суд, который остановил производство, не дав возможности краснодарскому суду рассмотреть его. Краснодарский суд приостановил дальнейшее рассмотрение до разрешения вопроса в суде в донской столице", - добавил руководитель юрорганизации.

Уточняется, что Анжела-Мария Цапок в исковом заявлении в ростовский суд попросила не трогать только дом. Однако в постановлении судья решил приостановить взыскание на все ее имущество.

Собеседника агентства удивила позиция суда в Ростове. "Это непонятная ситуация. Теперь 12 июля будут рассматривать дело по существу в донской столице", - прозвучало в сообщении.

Троих членов банды, в том числе Сергея Цапка, приговорили в пожизненному лишению свободы. Еще трое получили до 20 лет заключения. По данным следствия, банда причастна к убийству 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в 2010 году.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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