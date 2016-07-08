Взыскание $6 млн по делу Цапка затягивается из-за ростовского суда

Собеседник агентства уточнил, что судебный пристав-исполнитель обратился с иском в Краснодарский краевой суд для того, чтобы обратить взыскание на имущество жены главаря банды Анжелы-Марии Цапок. "Ей принадлежат $6 миллионов, частное домовладение и машина Porsche. В этот момент она обратилась в ростовский суд, который остановил производство, не дав возможности краснодарскому суду рассмотреть его. Краснодарский суд приостановил дальнейшее рассмотрение до разрешения вопроса в суде в донской столице", - добавил руководитель юрорганизации.
Уточняется, что Анжела-Мария Цапок в исковом заявлении в ростовский суд попросила не трогать только дом. Однако в постановлении судья решил приостановить взыскание на все ее имущество.
Собеседника агентства удивила позиция суда в Ростове. "Это непонятная ситуация. Теперь 12 июля будут рассматривать дело по существу в донской столице", - прозвучало в сообщении.
Троих членов банды, в том числе Сергея Цапка, приговорили в пожизненному лишению свободы. Еще трое получили до 20 лет заключения. По данным следствия, банда причастна к убийству 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в 2010 году.