Взыскание $6 млн по делу Цапка затягивается из-за ростовского суда

Собеседник агентства уточнил, что судебный пристав-исполнитель обратился с иском в Краснодарский краевой суд для того, чтобы обратить взыскание на имущество жены главаря банды Анжелы-Марии Цапок. "Ей принадлежат $6 миллионов, частное домовладение и машина Porsche. В этот момент она обратилась в ростовский суд, который остановил производство, не дав возможности краснодарскому суду рассмотреть его. Краснодарский суд приостановил дальнейшее рассмотрение до разрешения вопроса в суде в донской столице", - добавил руководитель юрорганизации.