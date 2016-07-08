rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Юную ростовчанку подозревают в заказном убийстве питерского художника

8 июля 2016, 08:24
В смерти художника Евграфа Пайманова, убитого в воскресенье в Санкт-Петрбурге, подозревают 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Яну Зуеву, сообщает Следственный комитет РФ.

Тело 69-летнего художника было найдено в одном из домов в центре Санкт-Петербурга.

По версии следствия, юная сиделка Яна Зуева, которая, по информации СМИ, приехала в северную столицу из Ростова-на-Дону, испытывала неприязнь к пожилому мужчине. Поэтому она уговорила своего 16-летнего знакомого убить художника, пообещав ему денег. Подросток не стал сомневаться на счет моральной стороны такого способа заработка и убил инвалида, несколько раз ударив его ножом. После этого забрал из квартиры дорогие часы и 130 тысяч рублей и ушел.

"В настоящее время в отношении 19-летней заказчицы и ее несовершеннолетнего подельника возбуждено уголовное дело, решается вопрос об их аресте", - говорится в сообщении СКР.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00