Юную ростовчанку подозревают в заказном убийстве питерского художника

По версии следствия, юная сиделка Яна Зуева, которая, по информации СМИ, приехала в северную столицу из Ростова-на-Дону, испытывала неприязнь к пожилому мужчине. Поэтому она уговорила своего 16-летнего знакомого убить художника, пообещав ему денег. Подросток не стал сомневаться на счет моральной стороны такого способа заработка и убил инвалида, несколько раз ударив его ножом. После этого забрал из квартиры дорогие часы и 130 тысяч рублей и ушел.