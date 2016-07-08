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Жители Новочеркасска предложили поместить изображение города на банкноты

8 июля 2016, 09:07
Жители Новочеркасска Ростовской области выступили с предложением поместить изображение Вознесенского казачьего собора и памятника донскому атаману Ермаку на денежных купюрах, сообщает портал "Донтуризм".

Сейчас ни на одной из российских банкнот нет изображений донских достопримечательностей. Проголосовать за символ своего города можно на интернет-странице Твоя-Россия. В конце июня началось голосование за символы для новых купюр достоинства 200 и 2000 рублей. Голосование  пройдет в несколько этапов в режиме онлайн-голосования и оффлайн при помощи Фонда "Общественное мнение".

"Окончательные итоги конкурса подведут в сентябре", - говорится в сообщении "Донтуризма".

Ранее сообщалось о том, что молодежное правительство Таганрога также предложило разместить изображение памятника Чехову на новой купюре Банка России.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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