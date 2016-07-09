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Нижнетагильские управкомпании готовятся к отопительному сезону

9 июля 2016, 00:57
Руководители организаций на встрече с мэром обсудили ход выполнения работ.

Как сообщает tagilcity.ru, работы в котельной на Гальянке проведены и скоро будет уставлен шкаф возбуждения. По данным директора компании «Нижнетагильские тепловые сети» Андрея Обельчака, выполнен ремонт 6 тепловых камер и ревизия 15% запорной арматуры.Заменили коллекторы специалисты «Тагилэнерго», отремонтировали турбины и обеспечили углем и дровами котельные.

На объектах «Горэнерго» тоже успешно готовятся к сезону. Работы по котельным закончены на 28%, на сетях – на 48%.

Как сообщает пресс-служба города, УК – в аутсайдерах. Уровень реализации работ не достигает и 12%. Как сказал Сергей Носов, если все продолжится в таком духе, придется собрать совещание с участием руководителей управляющих компаний.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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