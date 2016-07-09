В парламенте Башкирии занялись алкоголем

Как информирует mkset.ru, это касается тех населенных пунктов, где не будет подключения к системе ЕГАИС. Она фиксирует продажу алкогольной продукции в розницу и передает. С 1 июля этого года началось внедрение систему в городских магазинах, а с 1 июля 2017 , по плану, к ней должны уже подключиться и магазины в селах.