На территории НГВК состоится выставка работ художницы Любы Любимовой

Как сообщает Newsnn.ru, откроется данное мероприятие в 16-00. Известная в Нижнем Новгороде художница родилась в крепкой и дружной семье художника Валентина Любимова в далеком 1962 году. Детство будущей художницы в принципе ничем не отличалось от детства большинства детей. Отучившись в школе Валентина Любимова, поступила на учебу в Горьковский инженерно-строительный институт, который она успешно закончила. Еще в 1998 году в столице Франции состоялась выставка картин Любы Любимовой. Выставка имела грандиозный успех. На ней посетителям были продемонстрированы лучшие работы художницы, нарисованные в стиле абсурда и нереальности.