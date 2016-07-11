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На территории НГВК состоится выставка работ художницы Любы Любимовой

11 июля 2016, 21:53
На выставке будет представлено 20 лучших работ нижегородской художницы Любы Любимовой. Выставка под названием «Свободные полотна» состоится 13.07.2016 г. на территории выставочного комплекса (Нижний Новгород).

Как сообщает Newsnn.ru, откроется данное мероприятие в 16-00. Известная в Нижнем Новгороде художница родилась в крепкой и дружной семье художника Валентина Любимова в далеком 1962 году. Детство будущей художницы в принципе ничем не отличалось от детства большинства детей. Отучившись в школе Валентина Любимова, поступила на учебу в Горьковский инженерно-строительный институт, который она успешно закончила. Еще в 1998 году в столице Франции состоялась выставка картин Любы Любимовой. Выставка имела грандиозный успех. На ней посетителям были продемонстрированы лучшие работы художницы, нарисованные в стиле абсурда и нереальности.

В рамках запланированной выставки «Voiles libres» посетителям будет продемонстрировано более двадцати талантливых работ. 11. 08. 2016 года пройдет встреча с художницей Любой Любимовой на которой все ее поклонники и ценители творчества смогут задать свои вопросы вживую. Выставка продлится до 21 августа. Посетить выставку смогут все желающие жители и гости Нижнего Новгорода.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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