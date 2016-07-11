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Россия разрешит чартеры в Турцию только после гарантий безопасности

11 июля 2016, 14:11
Для возвращения регулярных рейсов из России в Турцию требуется официальное подтверждение турецкими властями гарантии безопасности пребывания российских граждан в их стране, сообщает в понедельник РИА “Новости”.

“В данный момент российская сторона ждет такого заявления от своих турецких коллег”, - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений для посещения россиянами Турции.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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