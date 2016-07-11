Россия разрешит чартеры в Турцию только после гарантий безопасности

Для возвращения регулярных рейсов из России в Турцию требуется официальное подтверждение турецкими властями гарантии безопасности пребывания российских граждан в их стране, сообщает в понедельник РИА “Новости”.