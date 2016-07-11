"Ростелеком" и Минкомсвязи завысили цену "электронного правительства"

За 15 лет с момента создания "электронного правительства" в него было вложено около 30 миллиардов рублей государственных денег. Планировалось, что к 2015 году в списке электронных услуг будут все федеральные госуслуги и около половины региональных.
Однако, когда Минкомсвязи стало очевидно, что сроки запуска услуг срываются, ведомство приняло новую редакцию госпрограммы "Информационное общество", в которой одни показатели заменили другими.
При этом "Ростелеком" как единственный подрядчик работ по созданию электронного правительства в 2014 — 2015 годах выполнял работы на 10 — 25%, а остальные работы отдавал субподрядчикам. Оказалось, что оператор связи завышал стоимость услуг по госконтрактам как минимум на 10%, что привело к повышению цен примерно на 37,4 миллиона рублей.
В компании "Ростелеком" с доводами Счетной палаты не согласились. В Минкомсвязи пообещали направить ответ аудиторам палаты в ближайшее время.