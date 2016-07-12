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Большинство детских площадок на Дону нуждаются в ремонте

12 июля 2016, 13:05
В Ростовской области волонтеры осмотрели более 100 детских площадок, из которых примерно 70 требуется ремонт, сообщают местные активисты.

"Большая часть объектов находится в ветхом состоянии. Площадкам требуются восстановительные работы от покраски до полного переоснащения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на одной из площадок нашли травмоопасное оборудование. Также обнаружили мусорки возле детских объектов. Помимо этого, на площадках оторваны ограждающие сетки, футбольные ворота и баскетбольные щиты не закреплены. Качели и горки на детских площадках установлены небезопасно.

Активисты сообщили, что проблематично найти лиц, ответственных за обслуживание объектов.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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