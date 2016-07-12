Большинство детских площадок на Дону нуждаются в ремонте

"Большая часть объектов находится в ветхом состоянии. Площадкам требуются восстановительные работы от покраски до полного переоснащения", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на одной из площадок нашли травмоопасное оборудование. Также обнаружили мусорки возле детских объектов. Помимо этого, на площадках оторваны ограждающие сетки, футбольные ворота и баскетбольные щиты не закреплены. Качели и горки на детских площадках установлены небезопасно.
Активисты сообщили, что проблематично найти лиц, ответственных за обслуживание объектов.