Большинство детских площадок на Дону нуждаются в ремонте

Уточняется, что на одной из площадок нашли травмоопасное оборудование. Также обнаружили мусорки возле детских объектов. Помимо этого, на площадках оторваны ограждающие сетки, футбольные ворота и баскетбольные щиты не закреплены. Качели и горки на детских площадках установлены небезопасно.