Олег Савченко прочит «Партии пенсионеров» успех на выборах

«Новые Известия» сообщают, что в списках кандидатов в депутаты оказались более пятисот человек. Из них в общий список включили 387 человека, а ещё 166 партийцев пойдут по одномандатному округу. За депутатское кресло поборется и Олег Савченко, который раньше был членом партии «Единая Россия». Его кандидатура выдвинута по одномандатному округу от Волгоградской области.
Олег Савченко – действующий депутат, который хорошо знаком с актуальными проблемами и текущими процессами. Он рассказал журналистам, что больше не мог оставаться в «Единой России» из-за многочисленных коррупционных скандалов и недавних праймериз партии, во время которых наблюдались многочисленные нарушения.
Теперь Олег Савченко представляет «Партию пенсионеров». Депутат Госдумы рассказал, что именно эта партия сегодня может решать реальные проблемы населения. «Партия Пенсионеров» поддерживает курс действующего президента России Владимира Путина. Как говорит сам Савченко, партия объединила в своих рядах достойных и опытных людей.
Депутат уверен, что эта партия нужна обществу. Савченко рассчитывает, что ему удастся пройти в Госдуму от Волгограда – своего родного города. Планы члена «Партии Пенсионеров» обширны: он обещает приложить все усилия для отмены так называемого Кодекса Волгоградской области, который лишил пенсионеров права на бесплатный проезд в транспорте. На федеральном уровне Савченко обещает бороться за то, чтобы пенсионный возраст не поднимался.