Олег Савченко прочит «Партии пенсионеров» успех на выборах

«Новые Известия» сообщают, что в списках кандидатов в депутаты оказались более пятисот человек. Из них в общий список включили 387 человека, а ещё 166 партийцев пойдут по одномандатному округу. За депутатское кресло поборется и Олег Савченко, который раньше был членом партии «Единая Россия». Его кандидатура выдвинута по одномандатному округу от Волгоградской области.