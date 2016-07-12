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Рыба в реке Кадамовке в Ростовской области погибла от асфиксии

12 июля 2016, 13:47
Специалисты ветслужбы назвали причиной массовой гибели рыбы в реке Кадамовке Ростовской области кислородное голодание, говорится в сообщении региональной станции по борьбе с болезнями животных.

Проведенные ветврачами анализы показали, что из-за установившейся жаркой погоды и разрастания сине-зеленых водорослей уровень воды в Кадамовке заметно снизился. Это повлияло на содержание кислорода в воде.

"Никаких заболеваний у погибшей рыбы не выявлено, она погибла из-за асфиксии. Водоем в настоящее время полностью очищен", - подчеркнули в СББЖ.

Напомним, что в пятницу поступило сообщение от местных жителей о массовом море рыбы в Октябрьском районе донского региона. По подсчетам специалистов, за два дня в водоеме погибло 430 килограммов карпов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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