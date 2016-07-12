Секта «Наследие предков» прикрыта в Башкирии

Как сообщает mkset.ru, секта занималась осуществлением мнимого лечения посетителей организации путем приема лечебной воды и посещения святых мест республики. У организации при этом не имелось лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по факту создания религиозной организации, что связано с нанесением вреда здоровью и жизни граждан.
Организация схожа с деятельностью запрещенным в Казахстане движением «Ата-Жолы». В связи с этим просьба прокуратуры о запрете дальнейшей работы объединения была удовлетворена.