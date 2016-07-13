Индекс донского рынка труда за год упал почти на 6 пунктов

"Из-за общей экономической стагнации в стране аналитики зафиксировали ухудшение: коэффициент безработицы составил в минувшем году 5,6%, средняя зарплата по регионам РФ – 34 тысячи рублей. Это больше, чем в 2014 году, на 5,1%. Но из-за инфляции фактическое снижение российских зарплат составило 9%", - говорится в сообщении "РИА Рейтинг".