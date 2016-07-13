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Индекс донского рынка труда за год упал почти на 6 пунктов

13 июля 2016, 10:25
Индекс рынка труда Ростовской области снизился за год почти на шесть пунктов, достигнув отметки 51,9, подсчитали специалисты "РИА Рейтинг".

В этом показателе учтены уровень зарплат, число безработных, условия труда, а также коэффициент спроса на рынка труда. По итогам 2015 года область расположилась на 39-й строчке регионального рейтинга.

"Из-за общей экономической стагнации в стране аналитики зафиксировали ухудшение: коэффициент безработицы составил в минувшем году 5,6%, средняя зарплата по регионам РФ – 34 тысячи рублей. Это больше, чем в 2014 году, на 5,1%. Но из-за инфляции фактическое снижение российских зарплат составило 9%", - говорится в сообщении "РИА Рейтинг".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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