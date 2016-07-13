Стоимость продажи кинотеатра "Ростов" вновь выросла до 300 млн

"В дальнейшем цена на кинотеатр площадью почти три тысячи квадратных метров падала, достигнув своего минимума в 270 миллионов в 2015 году. Однако и после этого зданием никто всерьез не заинтересовался. Собственно, спустя год ситуация не изменилась. Разве что владельцы кинотеатра снова подняли цену до 300 миллионов", - рассказал собеседник агентства.