Стоимость продажи кинотеатра "Ростов" вновь выросла до 300 млн

Кинотеатр прекратил свою работу в начале 2016 года. Первые упоминания о продаже кинотеатра "Ростов", работавшего на улице Садовой 50 лет, появились в марте 2013 года. Именно тогда собственник здания – самарская компания "Молл Групп Девелопмент" выставила его на продажу за 330 миллионов рублей.
"В дальнейшем цена на кинотеатр площадью почти три тысячи квадратных метров падала, достигнув своего минимума в 270 миллионов в 2015 году. Однако и после этого зданием никто всерьез не заинтересовался. Собственно, спустя год ситуация не изменилась. Разве что владельцы кинотеатра снова подняли цену до 300 миллионов", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "продажа кинотеатра перешла в вялую стадию". При этом конкретно в это агентство за три года не обратился ни один из заинтересованных покупателей. По его мнению, "собственник мог бы и снизить стоимость, однако, вопреки здравому смыслу, он, напротив, поднял цену".
"Давать какие-либо прогнозы о продаже "Ростова" я не буду, политика владельцев для меня неясна", - сказал собеседник.
Ростовский кинотеатр исчез из списка продаваемых объектов, размещенного на официальном сайте компании "Молл Групп Девелопмент".
Между тем, некоторые риелторы считают, что голый земельный участок под кинотеатром (52 сотки) продался бы быстрее, нежели с объектом. Руководитель другого агентства недвижимости оценил его в 150-180 миллионов рублей. Однако о сносе здания речь не идет.
Демонтаж подобного объекта недвижимости площадью порядка 3000 квадратных метров, по приблизительным подсчетам ростовских компаний, работающих в области сноса зданий и сооружений, обойдется примерно в 5-7 миллионов рублей.