Активисты «Архзащиты» из Уфы против сноса дома Монблановых

Как сообщает mkset.ru, в числе 6-ти старых зданий, попавших под снос, находится бывший дом потомственных священников Монблановых, построенный в начале 20 века.
Лидер «Архзащиты Уфы» Владимир Захаров сообщил, что движение отправило письмо в минкультуры, однако прошло уже 3 месяца, а ответа нет. Было отправлено и второе письмо с требованием включить дом Монблановых в число памятников культурного наследия.
Кроме дома на ул.Гоголя, 20, еще 6 зданий, представляющих культурную ценность, могут снести. А они являются образцами деревянного зодчества.