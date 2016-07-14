Активисты «Архзащиты» из Уфы против сноса дома Монблановых

Лидер «Архзащиты Уфы» Владимир Захаров сообщил, что движение отправило письмо в минкультуры, однако прошло уже 3 месяца, а ответа нет. Было отправлено и второе письмо с требованием включить дом Монблановых в число памятников культурного наследия.