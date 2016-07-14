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Активисты «Архзащиты» из Уфы против сноса дома Монблановых

14 июля 2016, 01:38
Активисты уфимской «Архзащиты» требуют присвоить статус памятника архитектуры на ул. Гоголя, 20.

Как сообщает mkset.ru, в числе 6-ти старых зданий, попавших под снос, находится бывший дом потомственных священников Монблановых, построенный в начале 20 века.

Лидер «Архзащиты Уфы» Владимир Захаров сообщил, что движение отправило письмо в минкультуры, однако прошло уже 3 месяца, а ответа нет. Было отправлено и второе письмо с требованием включить дом Монблановых в число памятников культурного наследия.

Кроме дома на ул.Гоголя, 20, еще 6 зданий, представляющих культурную ценность, могут снести. А они являются образцами деревянного зодчества.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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