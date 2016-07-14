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Квартиры в Новгороде продадут по программе «Жилье для российской семьи»

14 июля 2016, 01:16
Сейчас заявки на участие одобрили для более чем 4 тыс нижегородцев. Как сообщил на «круглом столе» представитель компании-застройщика, программа «Жилье для российской семьи» будет реализована не только в пригородах, но и в центре области.

Newsnn.ru пишет о том, что сейчас на стройплощадке на проспекте Кораблестроителей проводят коммуникации, а в декабре 2016 будут строить первый дом.

В большинстве своем в программе принимают участие люди, не имеющие возможности сразу выкупить жилье целиком. Банки поясняют, что сейчас идет всплеск ипотечного кредитования.

Программу «Жилье для российской семьи» продлили до конца 2017 года и в ней, как говорит гендиректор ГП НО «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс», скоро смогут участвовать и дополнительные категории граждан.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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