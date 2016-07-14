Квартиры в Новгороде продадут по программе «Жилье для российской семьи»

Newsnn.ru пишет о том, что сейчас на стройплощадке на проспекте Кораблестроителей проводят коммуникации, а в декабре 2016 будут строить первый дом.
В большинстве своем в программе принимают участие люди, не имеющие возможности сразу выкупить жилье целиком. Банки поясняют, что сейчас идет всплеск ипотечного кредитования.
Программу «Жилье для российской семьи» продлили до конца 2017 года и в ней, как говорит гендиректор ГП НО «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс», скоро смогут участвовать и дополнительные категории граждан.