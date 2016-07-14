Квартиры в Новгороде продадут по программе «Жилье для российской семьи»

Сейчас заявки на участие одобрили для более чем 4 тыс нижегородцев. Как сообщил на «круглом столе» представитель компании-застройщика, программа «Жилье для российской семьи» будет реализована не только в пригородах, но и в центре области.