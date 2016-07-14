В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш бурого капуцина

Эти приматы в отличие от других обезьян обладают более развитым интеллектом. В неволе получить потомство от этих животных непросто, поскольку особям капуцинов сложно подобрать себе пару из-за особенностей их поведения. В последний раз детеныш капуцина родился в Ростовском зоопарке больше пяти лет назад. Пока самка прячет малыша от посторонних глаз или носит его на спине, поэтому специалисты-зоологи не могут определить его пол и дать ему имя.