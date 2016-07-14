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В Ростовском зоопарке появился на свет детеныш бурого капуцина

14 июля 2016, 10:05
В Ростове-на-Дону впервые за последние пять лет родился детеныш бурого капуцина – одного из самых крупных представителей цепкохвостых обезьян, сообщили в городском зоопарке.

Эти приматы в отличие от других обезьян обладают более развитым интеллектом. В неволе получить потомство от этих животных непросто, поскольку особям капуцинов сложно подобрать себе пару из-за особенностей их поведения. В последний раз детеныш капуцина родился в Ростовском зоопарке больше пяти лет назад. Пока самка прячет малыша от посторонних глаз или носит его на спине, поэтому специалисты-зоологи не могут определить его пол и дать ему имя.

"Кроме того, в июне в террариуме зоопарка также произошло пополнение в семействе обыкновенных удавов. У одной из пар неядовитых змей появились восемь детенышей. Малыши за месяц выросли до полуметра и уже вполне самостоятельны", - сообщили сотрудники зоологического парка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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