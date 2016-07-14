rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии жалуются на разбитые дороги из-за «Кроношпана»

14 июля 2016, 22:11
Жители 11-ти деревень подписались под обращением в главе Башкирии.

По информации mkset.ru, в Нуримановском районе жители крайне недовольны состоянием дороги от райцентра Красная Горка до д.Сарва. Они написали письмо главе Башкирии.

Жители деревень обращаются к главе республики, заявляя, что данный участок дороги стал негоден для проезда. Авторы обращения говорят, что не могут нормально перемещаться и получать медицинские, и социальные услуги в райцентре.

Авторы говорят о том, что дорога пришла в негодность из-за того, что по ней проезжают тяжелые машины с древесиной для предприятия «Кроношпан», а ремонтом никто не занимается.

Через пару месяцев начнутся осенние дожди и жителей очень беспокоит то, что они, возможно, не смогут возить детей в школу.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00