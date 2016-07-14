Жители Башкирии жалуются на разбитые дороги из-за «Кроношпана»

По информации mkset.ru, в Нуримановском районе жители крайне недовольны состоянием дороги от райцентра Красная Горка до д.Сарва. Они написали письмо главе Башкирии.
Жители деревень обращаются к главе республики, заявляя, что данный участок дороги стал негоден для проезда. Авторы обращения говорят, что не могут нормально перемещаться и получать медицинские, и социальные услуги в райцентре.
Авторы говорят о том, что дорога пришла в негодность из-за того, что по ней проезжают тяжелые машины с древесиной для предприятия «Кроношпан», а ремонтом никто не занимается.
Через пару месяцев начнутся осенние дожди и жителей очень беспокоит то, что они, возможно, не смогут возить детей в школу.