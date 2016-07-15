На Дону уничтожили 21 тонну абрикосов и малины

Нелегальные ягоды и фрукты были найдены в грузовиках, остановленных на трассе "Дон". Так, грузовик с ягодами ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. В его кузове лежала тонна малины и 300 килограммов голубики без маркировки. Фитосанитарных документов на ягоды не было. Экспертиза показала, что ягоды заражены средиземноморской плодовой мухой, поэтому они были конфискованы и уничтожены.