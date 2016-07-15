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На Дону уничтожили 21 тонну абрикосов и малины

15 июля 2016, 07:15
Россельхознадзор Ростовской области отправил на уничтожение тонну малины и 20 тонн турецких абрикосов, сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальные ягоды и фрукты были найдены в грузовиках, остановленных на трассе "Дон". Так, грузовик с ягодами ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. В его кузове лежала тонна малины и 300 килограммов голубики без маркировки. Фитосанитарных документов на ягоды не было. Экспертиза показала, что ягоды заражены средиземноморской плодовой мухой, поэтому они были конфискованы и уничтожены.

Во втором грузовике, которые направлялся из Москвы в Симферополь, находились 19,8 тонны турецких персиков. В них экспертиза нашла восточную плодожорку, поэтому они также были отправлены на полигон под трактор.

Вся продукция была уничтожена в Северо-Западной промзоне Ростова, на полигоне "Чистый город".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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