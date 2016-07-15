"Сбербанк" реализует на Дону объекты холдинга "ЮГ Зерно"

"В хуторе Фоминка будут распроданы 13 объектов, среди них цех для убоя скота, телятники, склад. Помимо этого, будет реализовано 14 участков земли. Цена имущества равна 12 миллионам рублей", - прозвучало в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что в Таганроге будут проданы помещение площадью почти 270 квадратных метров и участок земли. Цена имущества составляет 10 миллионов рублей.
"ЮГ Зерно" признали банкротом из-за денежных проблем. Группа организаций была одним из самых больших сельхозхолдингов юга РФ.