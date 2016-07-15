В Ставропольском крае планируется открыть единый ситуационный центр АПК

По сообщению newstracker.ru, данная система рассчитана на сбор всех данных о состоянии земель, посевов, деятельности сельхозпредприятий. Планируется также сбор информации о животноводческой отрасли.
Сообщается, что несмотря на то, что все данные будут храниться на закрытых серверах, информация будет доступна непосредственно самим сельскохозяйственным производителям.
Данный центр объединит существующие на данный момент информационные системы министерства сельского хозяйства, что позволит сделать аграрный бизнес прозрачнее.