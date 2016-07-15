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В Ставропольском крае продолжили строить дом для сирот

15 июля 2016, 19:00
В поселке Анджиевский было продолжено возведение долгостроя для сирот.

По сообщению newstracker.ru, строительство дома продолжалось со значительным опозданием. Тем не менее, строительство было продолжено. Более того, к сдаче уже готовы несколько квартир.

В настоящее время в Кисловодске подписали пятьдесят пять актов приема-передачи квартир в новостройках, а кроме того были куплены двадцать вторичных квартир.

Отмечается также, что к концу июля текущего года планируется передать в государственную собственность Ставропольского края восемьдесят три квартиры в построенных недавно ЖК в Ессентуках.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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