В Ставропольском крае продолжили строить дом для сирот

По сообщению newstracker.ru, строительство дома продолжалось со значительным опозданием. Тем не менее, строительство было продолжено. Более того, к сдаче уже готовы несколько квартир.
В настоящее время в Кисловодске подписали пятьдесят пять актов приема-передачи квартир в новостройках, а кроме того были куплены двадцать вторичных квартир.
Отмечается также, что к концу июля текущего года планируется передать в государственную собственность Ставропольского края восемьдесят три квартиры в построенных недавно ЖК в Ессентуках.