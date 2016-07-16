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Проверка тагильских супермаркетов и рынков «Магаззино»

16 июля 2016, 05:58
Ведущий «Магаззино» имеет претензии к качеству обслуживания и еды в тагильской гостинице.

Как информирует tagilcity.ru, съемочная группа телешоу «Магаззино» побывала в Нижнем Тагиле. Журналисты проверили гипермаркет «Мегамарт», где Александр Молочко высказал ряд претензий руководству, бутик парфюмерии Рив Гош в «Александровском пассаже», рынок «Феникс» на Вые и «Центральный гастроном». Уровень обслуживания этих торговых точек ведущего устроил. Случаи просроченного товара на полках – единичны. От телешоу «Магаззино» тагильские магазины получили «твердую четверку». По словам Александра Молочко, «пятерку» еще пока никто не заслужил.

А вот к гостинице, где жил журналист, претензии есть. Обслуживание и еда в четырехзвездочном отеле, по его мнению, не могут быть такого качества.

Лишь один отель в городе имеет класс 4 звезды – Park Inn By Radisson.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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