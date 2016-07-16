Проверка тагильских супермаркетов и рынков «Магаззино»

Как информирует tagilcity.ru, съемочная группа телешоу «Магаззино» побывала в Нижнем Тагиле. Журналисты проверили гипермаркет «Мегамарт», где Александр Молочко высказал ряд претензий руководству, бутик парфюмерии Рив Гош в «Александровском пассаже», рынок «Феникс» на Вые и «Центральный гастроном». Уровень обслуживания этих торговых точек ведущего устроил. Случаи просроченного товара на полках – единичны. От телешоу «Магаззино» тагильские магазины получили «твердую четверку». По словам Александра Молочко, «пятерку» еще пока никто не заслужил.