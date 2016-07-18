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Детский реабилитационный центр откроется в Ростове в 2017 году

18 июля 2016, 15:31
Детский реабилитационный центр откроется в Ростове-на-Дону 1 января 2017 года, сообщил директор центра психологии и развития "Подсолнух" Алла Балагуева.

"Детский реабилитационный центр начнет свою работу с 1 января 2017 года", - рассказала Балагуева на заседании совета по предпринимательству.

Как сообщила Балагуева, деятельность их предприятия направлена на помощь в развитии и воспитании детей с ограниченным возможностями.

Присутствующие на заседании представители частных детских садов Ростова выразили благодарность за работу центра "Подсолнух", отметив, что очень сложно объяснить мамам детей с ограниченными возможностями, что их не могут принять в обычный детский сад. По словам представителя детсада, сотрудники подобных центров выполняют неимоверно тяжелую и неоценимую работу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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