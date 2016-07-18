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Горячая вода появилась в многоэтажке в Таганроге впервые за 20 лет

18 июля 2016, 07:30
Горячая вода до недавнего времени не поступала в многоквартирный дом в городе Таганроге с момента сдачи его в эксплуатацию в 1996 году, вопрос решился только после жалоб жильцов, сообщила жительница Таганрога на приеме у губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Женщина рассказала, что на протяжение 20 лет жильцы дома неоднократно обращались во все инстанции с жалобами на то, что горячая вода в доме никогда не достигала предусмотренных законом 50 градусов. Она практически всегда имела комнатную температуру.

"С этой проблемой я обратилась в интерактивную приемную губернатора Василия Голубева и буквально в течение месяца вопрос был решен. Горячая вода в доме теперь более 50 градусов", - рассказала жительница Таганрога.

На личной прием женщина пришла для окончательного закрытия вопроса теплоснабжения - в центральном тепловом пункте еще необходимо поставить монометры, термометры и завершить все необходимые работы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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