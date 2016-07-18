Горячая вода появилась в многоэтажке в Таганроге впервые за 20 лет

Горячая вода до недавнего времени не поступала в многоквартирный дом в городе Таганроге с момента сдачи его в эксплуатацию в 1996 году, вопрос решился только после жалоб жильцов, сообщила жительница Таганрога на приеме у губернатора Ростовской области Василия Голубева.