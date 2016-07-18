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Предприниматели Дона увеличивают штат бухгалтеров из-за частых проверок

18 июля 2016, 14:51
Предприниматели увеличивают штат бухгалтеров из-за частых проверок в Ростове, сообщила директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Как рассказала Камбулова на заседании Совета по предпринимательству, одной из основных проблем в сфере предпринимательской деятельности являются частые проверки контролирующих правоохранительных органов.

"Один из предпринимателей поделился тем, что у него на предприятии работают шесть бухгалтеров. Четыре из них работают на то, чтобы предоставлять необходимые документы для проверяющих органов", - рассказала Камбулова.

По ее словам, очевидно, что все контролирующие органы действуют в рамках законодательства, в рамках регламентов, но все же это остается проблемой.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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