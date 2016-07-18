Ростовский порт оштрафован за то, что не сообщил о поступлении пшеницы

Ростовский порт получил штраф от Россельхознадзора за то, что не уведомил о поступлении продовольственной пшеницы, которая была отправлена на экспорт, сообщает пресс-служба сельскохозяйственного ведомства.