Ростовский порт оштрафован за то, что не сообщил о поступлении пшеницы
18 июля 2016, 08:57
Ростовский порт получил штраф от Россельхознадзора за то, что не уведомил о поступлении продовольственной пшеницы, которая была отправлена на экспорт, сообщает пресс-служба сельскохозяйственного ведомства.
По закону сотрудники порта обязаны уведомлять Россельхознадзор о прибытии подкарантинной продукции для своевременного контроля и надзора за качеством растений.
За нарушение закона ведомство выписало штраф на должностных лиц порта.