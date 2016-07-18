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Ростовский порт оштрафован за то, что не сообщил о поступлении пшеницы

18 июля 2016, 08:57
Ростовский порт получил штраф от Россельхознадзора за то, что не уведомил о поступлении продовольственной пшеницы, которая была отправлена на экспорт, сообщает пресс-служба сельскохозяйственного ведомства.

По закону сотрудники порта обязаны уведомлять Россельхознадзор о прибытии подкарантинной продукции для своевременного контроля и надзора за качеством растений.

За нарушение закона ведомство выписало штраф на должностных лиц порта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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