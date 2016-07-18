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С начала года под суд в Ростовской области попали 4 нерадивые матери

18 июля 2016, 07:59
За беспечное отношение к собственным детям с начала текущего года в Ростовской области заведены уголовные дела на четверых матерей, сообщает МВД Дона.

Две матери, проживающие в регионе, по невнимательности напоили своих малолетних детей одна уксусной кислотой, вторая – козьим жиром. Оба ребенка получили тяжелые травмы и были помещены в больницу.

Регулярно малыши, оставленные без присмотра, получают ожоги различной степени. Так, в Новошахтинске мать оставила детей в комнате с неисправным обогревателем. В результате одна из девочек упала на обогреватель и получила термические ожоги третьей степени.

Российским законодательством за подобную невнимательность к собственным детям предусмотрено лишение свободы на срок до 1 года.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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