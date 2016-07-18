С начала года под суд в Ростовской области попали 4 нерадивые матери

Две матери, проживающие в регионе, по невнимательности напоили своих малолетних детей одна уксусной кислотой, вторая – козьим жиром. Оба ребенка получили тяжелые травмы и были помещены в больницу.
Регулярно малыши, оставленные без присмотра, получают ожоги различной степени. Так, в Новошахтинске мать оставила детей в комнате с неисправным обогревателем. В результате одна из девочек упала на обогреватель и получила термические ожоги третьей степени.
Российским законодательством за подобную невнимательность к собственным детям предусмотрено лишение свободы на срок до 1 года.