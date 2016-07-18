В Ростове отремонтировали станцию, снабжающую водой половину города

Речь идет о насосной станции на Александровских очистных сооружениях водовода. В течение года рабочие укрепили грунт в зоне станции, усилили строительные конструкции, поменяли металлическую кровлю и смонтировали бетонную отмостку, обновили оборудование, отремонтировали два обратных клапана насосов, поменяли задвижку на всасывающей гребенке, произвели капитальный ремонт реактора и насосного двигателя.