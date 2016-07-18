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В Ростове отремонтировали станцию, снабжающую водой половину города

18 июля 2016, 12:29
На ремонт насосной станции, которая снабжает питьевой водой половину жилых домов Ростова-на-Дону, потратили 30 миллионов рублей, говорится в сообщении "Ростовводоканала".

Речь идет о насосной станции на Александровских очистных сооружениях водовода. В течение года рабочие укрепили грунт в зоне станции, усилили строительные конструкции, поменяли металлическую кровлю и смонтировали бетонную отмостку, обновили оборудование, отремонтировали два обратных клапана насосов, поменяли задвижку на всасывающей гребенке, произвели капитальный ремонт реактора и насосного двигателя.

"Все это позволило увеличить мощность насосной станции и повысить надежность водоснабжения донской столицы", - отметили в "Ростовводоканале".


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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