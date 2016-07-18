Возобновлена работа стеклотарного завода на Ставрополье

Как сообщает newstracker.ru, споры по задолженности удалось разрешить реструктуризацией долга. В настоящее время, по данным сайта министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, к работе на предприятии уже приступили 292 человека, всего после полного возобновления производства на работу вернутся около 800 сотрудников завода.