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Возобновлена работа стеклотарного завода на Ставрополье

18 июля 2016, 20:37
После длительного простоя, связанного с долгом поставщику газа в размере 106 млн рублей, завод по выпуску медицинского стекла «ЮгРосПродукт» в Новоалександровске возобновил свою работу.

Как сообщает newstracker.ru, споры по задолженности удалось разрешить реструктуризацией долга. В настоящее время, по данным сайта министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, к работе на предприятии уже приступили 292 человека, всего после полного возобновления производства на работу вернутся около 800 сотрудников завода.

Во время визита на завод руководства министерства стало известно о запланированном создании фармкластера на Ставрополье, куда войдут «ЮгРосПродукт» и научно-производственный концерн «Экском». Это поможет предприятиям получать дополнительную поддержку государства.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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