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Арсен Каноков подарил музыкальный фонтан Кисловодску

19 июля 2016, 15:00
Более чем в 65 млн рублей обошлась реконструкция вновь открытого поющего фонтана и ремонт площади возле него.

Как сообщил Newstraker.ru представитель Арсена Канокова (члена Совета Федерации), спонсором в реконструкции фонтана выступила компания «Синдика», которую контролирует сенатор. Теперь в Кисловодске будет стоять 2-х уровневый фонтан, общая площадь которого – около 400 кв.метров. Диаметр – 21 м.Фонтан является сложным техническим комплексом. Он управляется с помощью компьютера.

Этот проект был создан специалистами из Италии. Рядом с рестораном строится ресторанный комплекс «Высота». Намерения восстановить фонтан высказала еще в январе 2016 года Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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