Арсен Каноков подарил музыкальный фонтан Кисловодску

Как сообщил Newstraker.ru представитель Арсена Канокова (члена Совета Федерации), спонсором в реконструкции фонтана выступила компания «Синдика», которую контролирует сенатор. Теперь в Кисловодске будет стоять 2-х уровневый фонтан, общая площадь которого – около 400 кв.метров. Диаметр – 21 м.Фонтан является сложным техническим комплексом. Он управляется с помощью компьютера.