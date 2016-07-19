Донские следователи не нашли преступления в работе МЧС во время шторма

Ранее сообщалось, что во время ливня в Ростове-на-Дону помещение студии, которая находилась на цокольном этаже, подтопило. В это время там шли занятия с детьми 3 — 4 лет. Воспитатели студии и родители детей обратились по телефону спасателей, однако диспетчер ответила им, что свободных расчетов нет. В итоге родителям и детям пришлось самостоятельно выбираться через основной ход и окно.