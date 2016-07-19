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Донские следователи не нашли преступления в работе МЧС во время шторма

19 июля 2016, 13:50
Следственный комитет Ростовской области отказался возбуждать дело в отношении спасателей, которые не помогли детям творческой студии во время шторма 30 июня, говорится на сайте ведомства.

Проверка Следственного комитета по факту халатности служб спасения во время шторма 30 июня закончилась выговором диспетчеру. Следователи не нашли в произошедших событиях состава преступления.

Ранее сообщалось, что во время ливня в Ростове-на-Дону помещение студии, которая находилась на цокольном этаже, подтопило. В это время там шли занятия с детьми 3 — 4 лет. Воспитатели студии и родители детей обратились по телефону спасателей, однако диспетчер ответила им, что свободных расчетов нет. В итоге родителям и детям пришлось самостоятельно выбираться через основной ход и окно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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