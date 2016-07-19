Мастера из Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе сувениров

agilcity.ru передаёт, что более 200 участников из разных уголков страны продемонстрировали свои работы.
Тагильский мастер Сергей Коротченя выставил блюдо под названием «Самоцветное кольцо Урала» - изделие бурачного промысла. Также заводской магазин из Нижнего Тагила представил сувенир «Промотур на УВЗ». При этом обе работы победили в одной номинации.
Сразу три работы известного тагильского умельца Виктора Васильева взяли призовые места: магнит-символ города и два тагильских расписных подноса. Сообщается, что Виктор примет участие уже во всероссийском финале конкурса.