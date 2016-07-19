Мастера из Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе сувениров

Тагильский мастер Сергей Коротченя выставил блюдо под названием «Самоцветное кольцо Урала» - изделие бурачного промысла. Также заводской магазин из Нижнего Тагила представил сувенир «Промотур на УВЗ». При этом обе работы победили в одной номинации.