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Мастера из Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе сувениров

19 июля 2016, 17:24
В середине июля в поселке Кильмези Кировской области был проведен региональный этап конкурса «Туристический сувенир». 5 работ из 20, представленных мастерами из Нижнего Тагила, взяли первые места.

agilcity.ru передаёт, что более 200 участников из разных уголков страны продемонстрировали свои работы.

Тагильский мастер Сергей Коротченя выставил блюдо под названием «Самоцветное кольцо Урала» - изделие бурачного промысла. Также заводской магазин из Нижнего Тагила представил сувенир «Промотур на УВЗ». При этом обе работы победили в одной номинации.

Сразу три работы известного тагильского умельца Виктора Васильева взяли призовые места: магнит-символ города и два тагильских расписных подноса. Сообщается, что Виктор примет участие уже во всероссийском финале конкурса.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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