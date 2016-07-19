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В Нижегородской области налоговая инспекция подвела итоги полугодия

19 июля 2016, 08:46
По информации, предоставленной на сайте налоговой службы, в Нижегородском регионе на 1 июня 2016 года имеется более 1400 крупных задолженностей.

Как сообщает NewsNN, общая сумма долга составляет порядка 2,821 миллиарда рублей. За май 2016 года количество крупных должников, чья сумма долга более 100 тысяч рублей, выросло на 82 единицы.

Тем не менее, подводя итоги полугодия можно сказать, что за первые пять месяцев 2016 года собрано около 92 миллиардов рублей. По данным Нижегородской службы статистики в период с января по май 2016 года получено 91,886 миллиарда рублей. Основная сумма полученных средств - приходится на НДС и составляет 23% от общей суммы собранных средств.

Также необходимо отметить, что с НДФЛ собрано 20,425 миллиарда рублей. С акцизов - 17,7 миллиарда рублей и с налога на прибыль17,577 миллиарда рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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