В Нижегородской области налоговая инспекция подвела итоги полугодия

Тем не менее, подводя итоги полугодия можно сказать, что за первые пять месяцев 2016 года собрано около 92 миллиардов рублей. По данным Нижегородской службы статистики в период с января по май 2016 года получено 91,886 миллиарда рублей. Основная сумма полученных средств - приходится на НДС и составляет 23% от общей суммы собранных средств.