Экс-директору донского "Стелла-Банка" дали 2,5 года колонии

ЦБ РФ уличил бывших руководителей донской финансовой организации в том, что под видом потребительских кредитов они похитили крупную сумму денег. Заявление в правоохранительные органы регулятор подал в начале мая, в итоге было возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора "Стелла-Банка" Олега Петрова.
"В дальнейшем будут предприниматься все возможные меры, чтобы вернуть похищенные у "Стелла-Банка" активы", - отметили в Агентстве по страхованию вкладов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского "Стелла-банка" в апреле текущего года. Полтора месяца назад Ростовский областной арбитражный суд удовлетворил заявление регулятора о несостоятельности "Стелла-банка" и принял решение о назначении конкурсного управления.