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Экс-директору донского "Стелла-Банка" дали 2,5 года колонии

20 июля 2016, 12:54
Суд Замоскворецкого района Москвы приговорил обвиняемого в мошенничестве бывшего и.о. руководителя ростовского "Стелла-Банка" Олега Петрова к 2,5 года заключения, следует из информации, размещенной на сайте "Агентства по страхованию вкладов".

ЦБ РФ уличил бывших руководителей донской финансовой организации в том, что под видом потребительских кредитов они похитили крупную сумму денег. Заявление в правоохранительные органы регулятор подал в начале мая, в итоге было возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора "Стелла-Банка" Олега Петрова.

"В дальнейшем будут предприниматься все возможные меры, чтобы вернуть похищенные у "Стелла-Банка" активы", - отметили в  Агентстве по страхованию вкладов.

ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского "Стелла-банка" в апреле текущего года. Полтора месяца назад Ростовский областной арбитражный суд удовлетворил заявление регулятора о несостоятельности "Стелла-банка" и принял решение о назначении конкурсного управления.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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