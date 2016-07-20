Экс-директору донского "Стелла-Банка" дали 2,5 года колонии

ЦБ РФ уличил бывших руководителей донской финансовой организации в том, что под видом потребительских кредитов они похитили крупную сумму денег. Заявление в правоохранительные органы регулятор подал в начале мая, в итоге было возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора "Стелла-Банка" Олега Петрова.