Хамитов не выполнил и половины обещаний на посту президента Башкирии

Еще в советские времена Башкирия была кузницей паралимпийских чемпионов, поэтому в нулевых здесь при непосредственном участии «Башнефти» начали строить новый паралимпийский центр в 150 километрах от Уфы. Хамитов пообещал, что еще один такой спорткомплекс будет построен в непосредственной близости от мегаполиса. В 2012 году сам Владимир Путин поручил премьеру Медведеву и главе РБ Хамитову обеспечить возведение Паралимпийского центра до 2014 года.