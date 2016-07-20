Хамитов не выполнил и половины обещаний на посту президента Башкирии

Mkset.ru пишет, что новый руководитель производил благоприятное впечатление на бизнесменов, инвесторов, простой люд, обещая в ближайшей перспективе «золотые горы».
Сегодня пришло время оценить, что сделано за прошедшие 70 месяцев, какие обещания республиканского руководства были успешно выполнены.
В 2011 году Хамитов, выступая на совещании, посвященном развитию коневодства, обратил внимание на необходимость развития в республике конного туризма. И пообещал построить на базе конезавода №119 детский туристический кластер.
Приватизация предприятия стартовала только через два года, однако покупателей на объект не нашлось. Сегодня конезавод, построенный в далеком 1960 году, выглядит практически так же, как и полстолетия назад. Никаких следов строительства заметить не удалось. В правительстве утверждают, что причина – в отсутствии заинтересованных инвесторов, поиск которых продолжается…
Вторая важная для республики тема – бытовые отходы. Стремительный рост уровня потребления вылился в 10-процентный ежегодный рост объема ТБО, которые в республике только складируются.
Хамитов пообещал решить проблему, однако, как оказалось, возведение мусоросортировочного комплекса (которому не удастся рушить все экологические проблемы республики) даже не начиналось. Кстати, проект, реализация которого запланирована на 2016-2020 годы, предполагает также модернизацию полигона ТБО.
Между тем только на протяжении 201102012 годов в правительство Башкортостана поступило свыше двух десятков предложений от инвесторов, заинтересованных в организации переработки бытового мусора. Ни одно из них на сегодня не реализовано.
Еще в советские времена Башкирия была кузницей паралимпийских чемпионов, поэтому в нулевых здесь при непосредственном участии «Башнефти» начали строить новый паралимпийский центр в 150 километрах от Уфы. Хамитов пообещал, что еще один такой спорткомплекс будет построен в непосредственной близости от мегаполиса. В 2012 году сам Владимир Путин поручил премьеру Медведеву и главе РБ Хамитову обеспечить возведение Паралимпийского центра до 2014 года.
На сегодня на стройплощадке возвышается голая бетонная коробка, активности рабочих не замечено. Похоже, поручение президента для местных властей не является обязательным.
Этих трех примеров вполне достаточно, чтобы убедиться в том, насколько добросовестно Рустэм Хамитов выполняет свои же обещания…